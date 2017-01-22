В отношении Союза биатлонистов России начато официальное расследование в связи с допингом

22.01.2017, 11:06

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России в связи с новыми обвинениями по поводу массового применения допинга в российском спорте, которые содержались во второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Соответствующее постановление принято 21 января по итогам заседания исполкома IBU в Разун-Антерсельве на севере Италии.

По результатам встречи принято решение не отстранять сборную России по этому виду спорта от соревнований. При этом в отношении семи атлетов, против которых 22 декабря 2016 года были открыты расследования, следственные действия будут продолжены, отмечается на сайте IBU. "В отношении других спортсменов в настоящее время нет достаточных доказательств (вины)", подчеркивается в заявлении международной организации.

Также на заседании исполкома IBU обсуждалось письмо от более 170 спортсменов из разных стран мира, обратившихся в начале января с призывом ужесточить борьбу с допингом. Авторы послания хотели, чтобы спортсменам, уличенным в допинге, было пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, предлагалось сократить количество квот на участие спортсменов в международных соревнования для тех стран, чьи атлеты попались на приеме запрещенных препаратов.

"Никаких решений принято не было", - рассказала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в интервью российскому спортивному телеканалу "Матч-ТВ". "Возможно, IBU предпримет еще какие-то шаги", - добавила она.

Вместе с тем в самой организации подчеркнули, что предложения спортсменов направлены юридическому комитету организации, чтобы он подготовил возможные поправки в действующий регламент и представил их на рассмотрение исполкома.

IBU также обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой интенсифицировать процесс перепроверки допинг-проб спортсменов-участников Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленном 9 декабря, более тысячи российских спортсменов, соревновавшихся в 30 видах спорта и участвовавших в летних и зимних Олимпийских играх, а также в Паралимпиадах, были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами или извлекали выгоду из этого. Об этом сообщает Deutsche Welle.