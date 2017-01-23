УЕФА: Киевское "Динамо" - самый успешный постсоветский клуб в Лиге чемпионов

23.01.2017, 17:18

УЕФА составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. За победу начислялось 2 очка, за ничью - 1. В расчет принималось лишь выступление на групповом этапе. Самым успешным клубом постсоветского пространства оказалось киевское "Динамо", которое занимает 21-е место. Донецкий "Шахтер" - 26-й.

Самым успешным клубом в истории Кубка европейских чемпионов остается "Реал", а пять побед с 1993 года делают его самым успешным и в эру Лиги чемпионов.

За почти 25 лет и "Реал", и "Барселона" провели в турнире более 220 матчей, и мадридцы опережают принципиального соперника в виртуальной таблице всего на пять очков. Каталонцы имеют шанс догнать лидера еще до полуфинала!

"Бавария" располагается на третьей строчке и наращивает преимущество над "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне в Лиге чемпионов не участвует. Пятым с серьезным отставанием идет "Арсенал". На шестое место поднялся "Ювентус", обогнав в этом розыгрыше "Милан".

"Реал" провел больше всего матчей (231), одержал больше всего побед (136) и больше всех забил (483). Одновременно мадридцы больше всех пропустили - 247.

У "Манчестер Юнайтед" наибольшее число ничьих (54), а "Порту" удерживает сомнительное лидерство по количеству поражений. При этом "драконы" являются совладельцами рекорда по числу выходов в основную сетку. Интересно, что у "Реала" и "Барселоны" одинаковая разница забитых и пропущенных мячей: +236.

Всего в групповом этапе Лиги чемпионов участвовали 135 команд. Об этом сообщает "Сегодня".