Впервые за 19 лет японцу присужден высший ранг сумо - ёкодзуны

25.01.2017, 14:41

Борец сумо Кисэносато стал первым за последние 19 лет японцем, удостоенным высшего в этом виде спорта звания: японская ассоциация сумо присудила ему ранг ёкодзуны. Такое решение было принято после того как 30-летний Кисэносато выиграл первый в своей карьере профессиональный турнир (басё). По итогам январского басё в Токио он одержал 14 побед в 15 поединках и выиграл Императорский кубок.

178-килограммовый Кисэносато, до настоящего времени пребывавший в высоком, но все же не столь почетном ранге одзэки, сумел добиться победы на крупном турнире только с 73-й попытки. В последний раз путь борца к первому кубку был столь долгим в 1926 году.

Тем не менее, ассоциация сумо сочла, что одного кубка достаточно для повышения Кисэносато в ранге, хотя традиционно ёкодзунами старались провозглашать борцов, выигравших не менее двух басё, а редкие исключения из этого правила оказывались неудачными.

Сам Кисэносато заявил, что чувствует облегчение. В то же время он пообещал посвятить всю свою жизнь тому, чтобы соответствовать новому титулу, и приложить все усилия для того, чтобы не опорочить высокое звание ёкодзуны.

Кисэносато стал первым за последние 19 лет японцем, удостоенным звания ёкодзуны. До этого японцу в последний раз производили в этот ранг еще в 1998 году - тогда этой чести удостоился знаменитый борец Ваканохана.

Последним до настоящего времени японским ёкодзуной был брат Ваканоханы - Таканохана. Он был произведен в этот ранг в 1994 году и завершил выступления на высшем уровне в 2003 году. После этого звание ёкодзуны носили исключительно иностранцы.

Так, вскоре после Ваканоханы, в 1999 году, звание ёкодзуны получил американец Мусасимару. В нынешнем веке в этот ранг были произведены всего четыре человека - Асасёрю, Хакухо, Харумафудзи и Какурю. Все они граждане Монголии.

В настоящее время трое из них, кроме Асасёрю, продолжают выступления. Таким образом, Кисэносато станет четвертым действующим ёкодзуной и 72-м ёкодзуной в многовековой истории сумо.

Сумо - традиционная японская борьба. Все профессиональные турниры по ней проводятся исключительно в Японии и пользуются большой популярностью. Первые достоверные упоминания о сумо датируются 642 годом н. э.

По правилам сумо поединок проводится в кругу. В него заходят два борца, задача каждого из которых - сделать так, чтобы соперник первым покинул круг или коснулся земли любой частью тела помимо стоп. При этом нельзя проводить удушающие захваты, а бить противника можно только открытой ладонью. Об этом сообщает ВВС.