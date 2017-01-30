В Таджикистане 7 человек погибли в результате схода лавин

30.01.2017, 13:41

В Таджикистане в результате схода снежных лавин погибли семь человек на севере и востоке страны.

По сообщению таджикских спасателей, пять человек погибли на автотрассе Душанбе-Худжанд. Машина, в которой они ехали, попала под лавину. Их тела были извлечены из обрыва глубиной 150 метров.

В Горном Бадахшане, в результате стихии погибли еще два человека.

Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на автотрассу, соединяющую Душанбе с Согдийской областью на севере Таджикистана, сошло сразу 40 снежных лавин, в результате чего в снежном плену оказалось более 200 автомашин.

На момент публикации таджикские спасатели эвакуировали около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. Об этом сообщает ВВС.