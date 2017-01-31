В "ДНР" сообщили о спасении заблокированных под землей шахтеров

31.01.2017, 16:56

На обесточенной в результате обстрелов шахте им. Засядько эвакуированы все горняки. Об этом сегодня сообщили в так называемом "министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР".

"Все горняки на поверхности", - говорится в сообщении.

В оккупированном Донецке утром 31 января была обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированными 203 горняка.



Отмечалось, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Она была полностью обесточена, а ее работа приостановлена. Об этом сообщает УНИАН.