В зоопарке китайского города Нинбо тигр загрыз упавшего в клетку мужчину

30.01.2017, 13:51

Тигр загрыз мужчину, который нечаянно упал в клетку животного в зоопарке в портовом городе Нинбо на востоке Китая. Прибывший на место происшествия отряд полиции застрелил тигра. Мужчину вытащили из клетки и доставили в ближайшую больницу, где была констатирована его смерть.

Инцидент произошел 29 января около 14:00 по местному времени.



Пострадавший хотел проникнуть в зоопарк бесплатно, не покупая билет, говорится в заявлении административного комитета туристического курорта озера Дунцянь. В заявлении говорится, что фамилия пострадавшего была Чжан. В зоопарк он приехал вместе с женой и двумя детьми, а также своим коллегой по фамилии Ли и его женой. Женщины и дети купили билеты и прошли в зоопарк, а Чжан и его друг решили сэкономить и перелезть через трехметровый забор. По словам Ли, Чжан при попытке перелезть забор упал прямо в загон к тиграм.

В администрации зоопарка рассказали, что рядом с забором были установлены предупреждающие плакаты, а наверху - дополнительные металлические укрепления.

Сразу после инцидента зоопарк закрыли для посетителей. Об этом сообщает ВВС.