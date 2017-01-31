ОБСЕ проведет заседание постоянного совета из-за обострения ситуации в Авдеевке

31.01.2017, 12:46

ОБСЕ сегодня, 31 января, проведет заседание постоянного совета из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом сообщает на странице украинской миссии в ОБСЕ в Twitter.

Российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны 29 января около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить. Активные бои в Авдеевке продолжаются и утром во вторник.

В городе организованы пункты обогрева, раздачи питания и теплой воды. Местные власти и ГСЧС готовятся к эвакуации мирных жителей. Об этом сообщает УНИАН.