Глава МИД Литвы отверг обвинения в русофобии

31.01.2017, 15:16

Власти Литвы поддерживают российскую оппозицию, но категорически отвергают обвинения в русофобии. "Те, кто говорят, что мы - русофобы, настроены против россиян. Это неправильно", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 31 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью".

При этом он считает, что форум российской оппозиции, ежегодно проходящий в Литве, - это пример того, как в республике "симпатизируют россиянам". "На нем собираются интеллектуалы, политики, политологи, писатели, журналисты и, в том числе оппозиция. И они говорят по-русски. Мы верим, что российский народ гордый, он знает себе цену и сам решит, как жить", - уточнил Линкявичюс.

Глава литовского внешнеполитического ведомства также отметил, что многокилометровый забор, который Литва намерена построить на границе с Калининградской областью, не будет иметь военного значения. "Надо иметь в виду, что это не противотанковые барьеры. Мы просто очень ответственно относимся к охране внешней границы Евросоюза", - заявил министр.

Глава МИД Литвы также прокомментировал вызывающее опасение в ряде стран желание нового президента США "подружиться с Владимиром Путиным". "Возникает вопрос, на какой основе будут строиться этот диалог и эти отношения. Если это улучшение в обмен на потерю суверенитета другими государствами или в обмен на разделение мира на сферы влияния, как это уже было в истории, то это не то, что нам нужно", - подчеркнул Линас Линкявичюс. Об этом сообщает Deutsche Welle.