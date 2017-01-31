Financial Times: Обострение ситуации на Донбассе произошло после разговора Путина и Трампа

31.01.2017, 15:12

Financial Times отмечает, что обострение боевых действий на востоке Украины произошло после телефонной беседы президентов США и России, в ходе которой они, в частности, обсудили конфликты в Украине и Сирии.

"У Киева возросли опасения относительно того, что Трамп, который хочет перезагрузить отношения с Россией в рамках совместной борьбы с "ИГ" может отменить санкции против Москвы, которые были введены в ответ на агрессию России в Украине, или признать незаконной аннексию Крымского полуострова Россией в 2014 году", - пишет издание.

FT напоминает, что на минувшей неделе Трамп заявил, что еще "слишком рано говорить" об отмене американских санкций против России, хотя ранее давал понять, что этот вопрос рассматривается.

Эскалация ситуации в Авдеевке также обсуждалась во время встречи украинского Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание отмечает, что, по мнению Меркель, на Донбассе "перемирия нет".

"Канцлер Германии является убежденным сторонником сохранения трансатлантических санкций в отношении России до тех пор, пока Россия и боевики не начнут соблюдать режим устойчивого прекращения огня. Однако немецкие чиновники обеспокоены тем, что если США выпадет из режима санкций, то консенсус ЕС относительно санкций также распадется", - пишет издание.

Среди стран, которые уже поднимали вопрос отмены санкций, - Италия, Греция, Болгария и Словакия. Об этом сообщает ВВС Украина.