Зубко поручил Минэкономразвития подготовить решение о выделении средств для Авдеевки

01.02.2017, 11:08

По результатам заседания оперативного штаба в ГСЧС относительно ситуации в Авдеевке Донецкой области вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил Минэкономразвития по представлению Донецкой ВГА безотлагательно подготовить и подать на рассмотрение правительства проект решения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.

31 января в ГСЧС Украины под председательством Геннадия Зубко состоялось заседание оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевке с участием представителей Минздрава, МВД, Минобороны, Минэнерго, Нацполиции, Нацгвардии.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.