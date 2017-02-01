На Берлинале будет показан фильма российского режиссера Курова "Процесс" о суде над Сенцовым

01.02.2017, 11:48

"Мужество, вера, юмор" - под таким девизом пройдет с 9 по 19 февраля в Берлине очередной международный кинофестиваль Берлинале.

Традиционно резонирующий на актуальную политическую жизнь международный кинофестиваль Берлинале и на этот раз, как заявили его организаторы, будет проходить под знаком политики. "Программа получилась о мужестве и вере, и в этих фильмах очень много юмора", - сообщил на презентации фестивальной программы, состоявшейся 31 января в столице Германии, директор Берлинале Дитер Косслик. "Не ожесточайся в это жестокое время", - процитировал далее Косслик текст песни знаменитого немецкого барда Вольфа Бирмана.

Ранее директор Берлинале указывал, что тематический акцент в программе 67-го международного берлинского кинофестиваля будет сделан на Европе. "Речь идет об истории Европы и войнах Европы", - заявил Косслик. "В контексте былого деления Европы на Восток и на Запад, - добавил Косслик, - речь пойдет о потере двух великих утопий. Люди не доверяют более капитализму, а уж коммунизму и подавно".

Наблюдатели ожидают, что не останется без упоминания в Берлине и новый Президент США Дональд Трамп, и что многие фильмы будут обсуждаться с учетом новой политики Белого дома.

67-й международный берлинский кинофестиваль откроется 9 февраля показом режиссерского дебюта французского продюсера и сценариста Этьена Комара - фильмом "Джанго" о французском джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте. Биографическая драма, посвященная одному из основателей "цыганского джаза", входит в число 18 претендентов на главные трофеи фестиваля: золотых и серебряных "Медведей".

Германия представлена в главной конкурсной программе тремя фильмами. Лауреат премии "Оскар" Фолькер Шлёндорф показывает свою новую режиссерскую работу, любовную драму "Возвращение в Монток", с Ниной Хосс в главной роли. Известный немецкий документалист Андрес Файель реконструирует биографию немецкого художника Йозефа Бойса в своем фильме "Бойс" ("Beuys"). Представитель "Берлинской школы", немецкий режиссер турецкого происхождения Томас Арслан исследует межчеловеческие отношения в драме "Светлые ночи".

Большие ожидания возлагают на первую режиссерскую работу австрийского актера Йозефа Хадера, фильм "Дикая мышь", а также на новые работы именитых ветеранов мирового кино Аки Каурисмяки, Агнешки Холланд и Салли Поттер. Также в конкурсе фильмы из Бразилии, Южной Кореи, Японии, Румынии, Португалии, Венгрии и Чили.

Жюри конкурсной программы Берлинале-2017 возглавляет Пол Верховен, ныне 78- летний нидерландский режиссер и создатель таких фильмов, как "Робот- полицейский", "Основной инстинкт", "Она". В жюри входят также исландский художник Олафур Элиассон, немецкая киноактриса Юлия Йенч, американская актриса Мэгги Джилленхол, мексиканский актер и режиссер Диего Луна, тунисский продюсер Дора Бушуша Фурати и китайский режиссер Ван Цюаньань, чей фильм под названием "Свадьба Туи" был удостоен высшей награды Берлинале в 2007 году.

Дефиле по красной ковровой дорожке у фестивального дворца озарят, как ожидают устроители Берлинале, такие звезды мирового кино, как Пенелопе Крус, Кристин Скотт Томас, Ричард Гир, Ребекка Холл, Сиена Миллер, Катрин Денев, Мориц Бляйбтрой и Бруно Ганц.

Шесть фильмов будут показаны вне конкурса. Самый нашумевший из них, безусловно, "T2 Trainspotting" - продолжение культового шедевра британского режиссера Дэнни Бойла "На игле".

В рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоятся две мировые премьеры фильмов, в создании которых принимала участие Россия. "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича и картина "Заложники" российского режиссера Резо Гигинеишвили, которая снималась с участием Грузии и Польши, будут показаны в секции "Панорама". Эта фестивальная программа, посвященная по традиции авторскому кинематографу, представит в общей сложности более 50 картин, самых разных жанров и со всего мира.

В "Форуме", еще одной крупной секции Берлинале, посвященной, как правило, экспериментальному и политическому кино, в этом году большое место отведено кинематографу Латинской и Северной Америки. Синефилы с любопытством ждут показа трехчасового фильма "ORG" аргентинского режиссера Фернандо Бирри, который был снят еще в 1978 году по мотивам произведений Томаса Манна, но с тех пор практически нигде не шел. Известен этот фильм, в частности, тем, что он смонтирован как не связанный единым нарративом коллаж и насчитывает более 26000 монтажных склеек.

Ретроспективная программа Берлинале посвящена в этом году жанру научной фантастики.

Как одно из специальных событий фестиваля заявлен показ документального фильма российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над Олегом Сенцовым. Украинский режиссер был задержан российскими правоохранительными органами в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в терроризме и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, объявил о применяемых к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Как указывал ранее в интервью российской и международной прессе Аскольд Куров, один из авторов фильма "Зима, уходи!", снявший также отмеченную многими наградами картину "Ленинленд", его фильм, посвященный Олегу Сенцову, является одновременно фильмом-портретом и фильмом-расследованием.

Всего в программе 67-го Берлинского международного кинофестиваля, включая все его программы и секции, почти 400 картин. Объявление и награждение победителей состоится 18 февраля. Об этом сообщает Deutsche Welle.