В 2016 году национальный орган стандартизации вышел на прибыльность

01.02.2017, 12:25

За 2016 год национальный орган по стандартизации "Украинский научно- исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" вышел на прибыльность и запустил глубокие внутренние изменения. "Мы обеспечили национальный орган стандартизации фундаментом, который позволит ему в последующие годы осуществлять стабильное развитие и принимать европейские стандарты", - заявил Дмитрий Сазонов, и. о. генерального директора Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНДНЦ").

"Наша цель - полная гармонизация с европейским законодательством, причем не только на бумаге, но и на практике", - отметил Максим Нефёдов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Максим Нефёдов напомнил, что реформа стандартизации чрезвычайно важна для конкурентоспособности производителей, облегчения экспорта продукции, снижения административного давления и затрат на производство продукции. "Государство не должно диктовать, какие стандарты должны приниматься и использоваться - государство должно создать для этого инфраструктуру и дать бизнесу все возможности в этой сфере", - подчеркнул он.

"В первом квартале 2016 года наши убытки составляли 1 миллион 76 тысяч гривен, а с началом реализации нашей стратегии каждый следующий квартал был прибыльным - около 400-500 тысяч гривен. По результатам 2016 года мы ожидаем прибыль около 300 тысяч гривен", - рассказал Дмитрий Сазонов. Он отметил, что только через электронный магазин за год продали стандартов почти на 900 тысяч гривен. По словам Анны Лисиной, заместителя генерального директора ГП "УкрНДНЦ", в 2017 году продажи стандартов рассчитывают увеличить на 10%.

Работа над стандартами "За 2016 год были приняты более 1400 стандартов, из которых 1300 - европейские стандарты, которые приняли как национальные", - отметил Юрий Бровченко, заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Обновили списки стандартов, около 1642 - по низковольтному оборудованию, электромагнитной совместимости и безопасности машин теперь идентичны европейским. Подписали соглашения с международными организациями стандартизации СEN и СENELEC, а также литовским и польским органами стандартизации.

"Если 3 года назад уровень гармонизации нашей нормативной базы составлял около 30% от общего количества стандартов, действующих в Украине, то на 1 января - почти 60%", - отметил Леонид Виткин, директор департамента технического регулирования и метрологии Министерства экономического развития и торговли Украины.

Дмитрий Сазонов добавил, что в прошлом году приняли 1,5 тысячи строительных стандартов, а также стандарты по разминированию, которые получили награду ООН. Их разработку инициировало Минобороны.

Окончательно ввели принцип добровольности стандартов, отменили регистрацию и согласование нормативных документов, что существенно упрощает условия ведения бизнеса и создаёт благоприятные условия для внедрения инноваций. Также разработали новую методику определения стоимости государственных стандартов.

Дмитрий Сазонов рассказал, что предприятие сменит название на "Украинское агентство по стандартизации". Юридически этот процесс завершат в текущем году. Предприятие провело внутреннюю оптимизацию, сократив количество работников с 189 до 104. Это позволило повысить зарплату и ввести гибкую мотивационную систему. Провели мониторинг деятельности технических комитетов. В итоге создали 7 новых, в том числе по продукции оборонного назначения. Ещё 30, которые фактически не работают, в следующем году переформатируют.

Анна Лисина рассказала, что в текущем году планируют гармонизировать 1000 стандартов, ликвидировать задолженность по неизданным стандартам (таких 1126). Также будут работать над членством Украины в Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI), гармонизацией стандартов для военной техники по стандартам НАТО, соглашениями о распространении международных и региональных стандартов. "Это прежде всего стандарты международной электротехнической комиссии, европейские стандарты СEN и СENELEC и немецкие стандарты DIN", - отметила она.

Также планируется ввести единую электронную систему управления стандартами с помощью Международной организации стандартизации (ISO) и провести отдельный проект "Твиннинг", которым будет проводить один из институтов ЕС, для того, чтобы улучшить качество работы.

Бизнес должен взять на себя роль государства Максим Нефёдов отметил, что в новых условиях очень важно участие бизнеса в процессе разработки стандартов. "Если государство дерегулирует эту сферу, кто-то должен заполнить этот вакуум… Бизнес должен понять, что теперь эти полномочия в его руках. Если какого-то стандарта не хватает, или он должен быть изменён - участвуйте в работе технических комитетов, если хотите ускоренно - финансируйте", - отметил он. В рамках налаживания сотрудничества с бизнесом планируют 20 встреч с отраслевыми ассоциациями и предпринимателями. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.