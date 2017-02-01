Более 10 общин Житомирщины перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом

01.02.2017, 15:11

Утвержденные правительством уточнения в перспективном плане формирования территорий общин Житомирской области позволят ряду ОТО перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Так вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал принятое распоряжение КМУ.

По его словам, перспективный план Житомирщины дополнен Барановской, Брусиловской, Коростышевской, Хорошевской, Ушомирской, Городницкой, Белокоровичской, Квитневой, Андрушковской, Попельнянской, Вильской, Семеновской общинами. А также уточнен состав Довбышской, Барашевской, Станишевской, Лугинской, Чоповицкой, Олевской, Миропольской, Краснопольской и Корнинской общин.

"Мы усилили институциональную и финансовую самодостаточность общин. Органы управления этих обществ будут иметь необходимые инструменты, которые дает децентрализация, чтобы удовлетворить социально-экономические интересы своих жителей. Это очередной шаг к новому качеству жизни людей в регионах", - подчеркнул он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.