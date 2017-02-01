Гройсман предупредил, что не допустит уничтожения системы электронного декларирования

01.02.2017, 15:18

Правительство не допустит уничтожения системы электронного декларирования и срыва процесса подачи электронных деклараций двумя миллионами государственных служащих до 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы не допустим срыва электронного декларирования. Я заранее предупреждаю, и все Правительство предупреждает: у нас осталось два месяца до завершения декларирования. За это время возможно сделать все для того, чтобы система работала качественно и технические возможности были достаточными", - подчеркнул премьер-министр.

Владимир Гройсман отметил, что в стране было начато внедрение системы электронного декларирования. Первый этап завершен - высшие должностные лица государства провели декларирование. Теперь до 1 апреля около 2 млн. других категорий государственных служащих должны подать свои электронные декларации.

Глава правительства отметил, что процесс введения деклараций был чрезвычайно сложным, "потому что технически НАПК не подготовилось должным образом к полному внедрению этой системы".

Премьер-министр отметил, что по имеющейся информации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остается не готовым к внедрению второго этапа декларирования.

По словам премьер-министра важно, чтобы 2 млн. декларантов имели возможность технически заполнить декларацию и чтобы процесс электронного декларирования не был сорван.

Глава правительства подчеркнул, что уничтожение системы электронного декларирования в стране является недопустимым.

В связи с этим премьер-министр поручил Министру Кабинета Министров, Министру юстиции, руководителям Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственного агентства по вопросам электронного управления проанализировать ситуацию по подготовке ко второму этапу электронного декларирования в стране и выработать комплексные рекомендации.

"Давайте отработаем комплексные рекомендации, если надо, утвердим их правительством и каждому скажем, что нужно сделать, для того чтобы не "завалить" систему электронного декларирования в стране, которая так трудно давалась", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Она должна быть сохранена и, более того, усовершенствована. Эта система должна быть доброжелательной для всех пользователей - и тех, кто заводит туда информацию, и тех, кто получает из нее информацию для публичного доступа", - подчеркнул премьер-министр.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.