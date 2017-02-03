Все нарушители законодательства о труде компенсируют обществу нанесенный ущерб

03.02.2017, 13:55

Министерство социальной политики обращает внимание на то, что с начала 2017 года вступил в силу Закон Украины от 06.12.2016 N 1774-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым приведено понятие минимальной заработной платы в соответствие с европейской практикой и международными нормами. Указанным Законом определена ответственность за недопуск инспектора к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении, а также за выявленные в ходе проверки факты нарушений.

За первый месяц 2017 года соответствующими службами выявлены факты нарушения трудового законодательства работодателями в различных областях Украины. Среди самых распространенных нарушений, зафиксированных инспекторами, ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками, неудовлетворительные условия труда на предприятиях и нарушение правил безопасности на производстве.

По оперативной информации Государственной службы Украины по вопросам труда, недавно в Киевской области была проведена проверка в одной из организаций, которая занимается благоустройством территорий в Киевской области. По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения и составлен протокол об административном правонарушении в отношении руководителя предприятия, а в отношении организации вынесены постановления о наложении штрафа. Материалы проверки в отношении должностных лиц этой организации, в действиях которых усматриваются признаки уголовного правонарушения, направлены в местное отделение полиции для принятия предусмотренных Законом мер.

Министерство подчеркивает, что несоблюдение норм законодательства о труде приводит к нарушению прав работников, тенизации доходов населения и уклонению от уплаты налогов. Это негативно влияет на экономическое состояние государства, местных общин и вредит каждому украинцу. Поэтому Министерство социальной политики Украины совместно с другими органами государственной власти и впредь будет делать все необходимое для обеспечения выполнения законодательства о труде всеми сторонами без исключения. А работодатели, которые четко придерживаются законодательства и обеспечивают все законные права работников, не имеют оснований для беспокойства относительно проведения проверок и размера штрафных санкций, ведь к ответственности будут привлекаться только нарушители.

Инф. Министерства социальной политики Украины.