Гройсман о решении НКРЭКП о приостановке введения абонплаты за газ: Это адекватная реакция

04.04.2017, 16:47

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о приостановке разграничения счетов за газ и доставку топлива, которое предусматривало введение абонентской платы за поставку газа для различных категорий потребителей. Общаясь с журналистами в Киеве, он подчеркнул, что любое разъединение платежей не должно повышать конечные счета для украинцев.

"То, что решение (о введении абонплаты) было прекращено, это адекватная реакция на наше обращение. В будущем надо просчитывать последствия таких решений", - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что абонентская плата за газ была введена с 1 апреля решением НКРЭКП на требование законодательства о рынке газа и Кодекса транспортных сетей. Вместе с тем, по подсчетам Кабинета Министров, такое решение повлекло за собой рост платежей за газ в среднем в 1,3-3 раза в зависимости от категории потребителей. Именно поэтому глава правительства в понедельник, 3 апреля, обратился к руководству НКРЭКП с предложением пересмотреть решение о введении абонплаты в том виде, в котором оно было принято изначально.

"Я провел все расчеты, провел необходимые совещания, для себя сделал выводы, что же именно НКРЭКП приняла, независимый регулятор. Моя реакция была публичной. При отделении платы мы увидели рост среднего чека для человека, который живет в многоэтажном доме. Я этого не понял, - сказал Владимир Гройсман. - Понятно, что есть цена газа, цена его транспортировки. И то, и другое стоит определенную сумму денег. Но у нас есть предельная цена на газ - 6879 грн. (за тысячу кубометров). Это рыночная цена. Если НКРЭКП делает отделение и вводит абонентскую плату, при которой цена газа растет, это недопустимо. Пожалуйста, внутри этих 6879 грн. отделяйте - что стоит транспортировка, что стоит сам газ. Но, ни в коем случае не может быть, что два плюс два равно восемь".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.