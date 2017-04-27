Польская PGNIG подала жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию

27.04.2017, 13:08

Польская компания PGNIG подала жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию о нарушении антимонопольного права ЕС, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение российского холдинга.

"14 марта 2017 года в Европейскую комиссию поступила жалоба, подготовленная польской организацией PGNiG в связи с предполагаемым нарушением ПАО "Газпром" и его дочерней организации ООО "Газпром экспорт" статьи 102 Договора о функционировании ЕС", - говорится в сообщении "Газпрома".

В своей жалобе PGNIG утверждает, что "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем "несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG", "воспрепятствования трансграничной торговле газом", "контрактного связывания". В связи с этой жалобой Европейской комиссией было возбуждено дело.

"Возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпрома" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", - поясняется в сообщении "Газпрома".

Еврокомиссия в августе 2012 г. начала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского союза.

В апреле 2015 г. ЕК приняла официальное уведомление о претензиях (Statement of Objections). Еврокомиссия считает, что "Газпром" нарушил антимонопольное законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующей позицией на рынках Центральной и Восточной Европы. Концерн пытался разделить газовые рынки в регионе, к примеру, мешая трансграничной перепродаже газа. Это, по мнению Еврокомиссии, позволило концерну завышать цены на газ в отдельных странах. По правилам ЕС, штраф за нарушение налогового законодательства теоретически мог бы составить 10% годовой выручки. В 2015 г. она составила 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 г., до девальвации и когда уже в целом были сформулированы претензии ЕК, она превышала $150 млрд.

В марте 2017 года "Газпром" пошел на попятную и сделал свои предложения ЕК, которые ее удовлетворили. "Газпром" согласился снять все ограничения на реэкспорт газа в Центральной и Восточной Европе, ввести конкурентное ценообразование в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, привязанное к западноевропейским газовым хабам, и отказаться от нерыночных преимуществ, полученных за счет контроля над газотранспортной и газораспределительной инфраструктурой.

В частности, "Газпром" согласился отменить все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза, "Газпром" отменит все пункты соглашений, которые ограничивают возможности потребителей это делать (например такие, когда "Газпром" получает часть выручки от перепродажи газа третьим лицам). Компания также предоставит инфраструктуру для перепродажи газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии. Кроме того, российская компания согласилась привязать цены на газ к конкурентным ориентирам, в том числе к ценам на западно-европейских хабах, и уменьшить период пересмотра цен. По контрактам в странах Балтии нет положения о пересмотре цен на газ. Для этих стран оно появится, отмечается в сообщении Еврокомиссии. Еще "Газпром" не намерен требовать с болгарских партнеров возмещения за отказ государства от строительства "Южного потока".

Еврокомиссия в течение семи недель ждет от клиентов "Газпрома" в Европе и прочих заинтересованных лиц замечания и поправки в связи с предложением "Газпрома", после чего может заключить с российской компанией юридически обязывающее. Об этом сообщает УНИАН.