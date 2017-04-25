Россия будет поставлять электроэнергию в оккупированный Луганск

25.04.2017, 15:04

Правительство РФ решило обеспечить оккупированную территорию Луганской области поставками электроэнергии. Об этом заявил представитель РФ в "минской группе" Борис Грызлов.

Он также добавил, что ситуация с поставками электроэнергии в Луганскую область будет обсуждена на заседании "минской группы" 26 апреля.

Напомним, Государственное предприятие НЭК Укрэнерго в ночь на 25 апреля 2017 г. полностью прекратило энергоснабжение временно неконтролируемых территорий Луганской области.

23 апреля сообщалось, что Луганское энергетическое объединение, которое входит в холдинг Энергетический стандарт Константина Григоришина, заявило о прекращении поставок электроэнергии в ОРЛО с 25 апреля.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Луганское энергетическое объединение имеет долг перед ГП Энергорынок в сумме 5,2 млрд грн. Сумма задолженности разделена условно между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной примерно пополам. Также, по словам Туки, в последнее время предприятия на подконтрольной территории рассчитываются на 100%. При этом оплаты со стороны временно оккупированной части области нет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.