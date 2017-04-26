Нафтогаз с мая снизит цены на газ для промышленности

26.04.2017, 16:00

НАК Нафтогаз Украины с 1 мая 2017 г. снижает цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с ценами на апрель этого года, в мае 2017 года цены уменьшено на 3%.

В Нафтогазе отметили, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с НАК.

Максимальная цена газа для промышленности с 1 мая составит 8 282,4 грн/1 тыс. кубометров с учетом НДС и без учета стоимости транспортировки магистральными и распределительными трубопроводами.

С 1 апреля 2017 г. НАК Нафтогаз снизил цены для промышленности на 10%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.