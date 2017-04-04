В Ровенской области полиция изъяла более 100 килограммов янтаря

04.04.2017, 16:54

Во время проведения профилактических мероприятий оперативники Управления защиты экономики в Ровенской области Национальной полиции получили информацию о перевозке крупной партии незаконно добытого камня.

В дальнейшем полицейские выяснили когда злоумышленники будут транспортировать добытый камень. Оперативники УЗЭ в Ровенской области привлекли к мероприятиям патрульную полицию г. Ровно.

На автодороге Ровно-Луцк полицейские остановили автомобиль "перевозчиков". В салоне транспортного средства находились мешки и пакеты с янтарем - более 110 килограммов. По предварительным данным стоимость изъятого незаконно добытого камня составляет более 300 тысяч гривен.

В настоящее время следователем Ровенского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к незаконной добычи янтаря-серца, а также каналы сбыта и места его скупки.

Напоминаем, что полиция изъяла около 500 килограммов янтаря, а также оборудования для его обработки. По предварительным данным стоимость "солнечного камня" составляет почти два миллиона гривен.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.