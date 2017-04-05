Кистион: Мы предложили оптимальное решение для дальнейшей реализации плана по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины"

05.04.2017, 12:13

В рабочей группе по реформированию НАК "Нафтогаз Украины" разработано оптимальное решение для продолжения выполнения плана отделения деятельности по транспортировке газа (так называемого анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины"). Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион по результатам заседания рабочей группы, которое состоялось 4 апреля.

"На заседании мы рассмотрели вариант обеспечения имуществом нового оператора газотранспортной системы - ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Этот вариант предусматривает передачу имущества ПАО "Укртрансгаз" новому оператору без возникновения налоговых обязательств и, соответственно, непосильных финансовых расходов для нового оператора", - заявил Владимир Кистион.

Он также акцентировал внимание на том, что этот механизм в ближайшее время будет детально прорабатываться с экспертами Секретариата Энергетического сообщества, которые являются участниками указанной рабочей группы.

"У нас есть понимание, как обеспечить имуществом ПАО "МГУ". При этом механизм, который мы выбрали, будет тщательно прорабатываться с нашими европейскими партнерами из Секретариата Энергетического сообщества. Мы благодарны за их экспертную поддержку. Надеюсь, что наше решение будет проанализировано и поддержано Секретариатом, и в ближайшее время мы выйдем на консолидированное решение, которое будем планово воплощать в жизнь", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Кроме варианта обеспечения имуществом нового оператора ГТС, рабочая группа также одобрила решение относительно финансирования ПАО "МГУ". В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с другими заинтересованными министерствами разработали законопроект относительно изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Я поручил Минэнергоугля тщательно просчитать необходимый финансовый ресурс и оперативно запустить законопроект об изменениях в Бюджет - 2017 на согласование заинтересованными органами. В дальнейшем этот законопроект будет вынесен на рассмотрение Правительства", - отметил Владимир Кистион.

По его словам, указанные решения и разработки рабочей группы дают возможность продолжить фактическую реализацию плана по анбандлингу "Нафтогаза".

"Мы предложили оптимальное решение для дальнейшей реализации плана по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины". Надеюсь, что мы как можно скорее полностью согласуем наши наработки и перейдем к их практическому воплощению", - подытожил Владимир Кистион.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.