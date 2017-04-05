Трипольская ТЭС остановила работу

05.04.2017, 14:06

Трипольская теплоэлектростанция в городе Украинка Киевской области сегодня прекратила работу с целью экономии антрацитового угля. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Так, Трипольская ТЭС приостановила работу с целью экономии антрацитового угля", - подчеркнул он.

При этом из-за блокады поставок угля с оккупированных территорий востока Украины ночью остановила работу ДТЭК Приднепровская ТЭС. Сейчас она использует остановку для формирования резервных запасов угля, на ее складах сейчас находятся около 30 тысяч тонн угля, что является минимальным необходимым резервным запасом топлива.

Отмечается, что она может вернуться к работе, если возникнет внештатная ситуация в энергетической системе государства. Об этом сообщает Эсспресо TV.