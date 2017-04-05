Гройсман поручил создать спецгруппу по вопросам изучения ситуации на рынке газа и устранения любых монополий в этой сфере

05.04.2017, 14:56

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать специальную рабочую группу с участием представителей Министерства экономического развития и торговли, Антимонопольного комитета и депутатского корпуса для изучения ситуации на рынке газа, рынка услуг по доставке газа и устранения любых, прежде всего частных, монополий, которые работают в этой сфере. Соответствующее поручение глава правительства объявил в ходе заседания Кабинета Министров, в котором приняли участие представители фракции Радикальной партии Украины во главе со своим лидером Олегом Ляшко.

Обращаясь к премьер-министру, Олег Ляшко отметил, что сегодня рынок доставки топлива к потребителям крайне монополизирован, и эта ситуация требует немедленного вмешательства власти, в частности Кабинета Министров. "Мы обращаемся к Правительству и лично к премьер-министру принять решение, дать поручение, рассмотреть (ситуацию) и выбросить коррупцию с газового рынка. Я прошу отреагировать на наше обращение", - сказал народный депутат.

Отвечая парламентарию, глава правительства сказал: "Я даю поручение первому вице-премьер-министру создать группу, мы привлечем в нее народных депутатов, все необходимые министерства, Министерство экономического развития и торговли и Антимонопольный комитет, чтобы разобраться объективно с этим вопросом".

Владимир Гройсман добавил, что в свое время правительство отменило все сделки на рынке продажи газа и одновременно обеспечило поддержку 7,5 млн. украинских семей. "Сегодня надо бороться за доходы граждан. Хочу заверить в том, что я слышу людей. Но слышать - мало. Надо не только услышать, но и понять людей. И я концентрируюсь над тем, чтобы изменить ситуацию в стране", - подчеркнул премьер-министр и добавил, что цель обновления страны - это то, что может объединить разные политические силы.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.