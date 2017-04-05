05.04.2017, 16:23

Россия сосредоточила около границ с Украиной около 18 тыс. военнослужащих и большое количество военной техники. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

"На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины сегодня развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью более 18 тыс. военнослужащих, около 1370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля", - рассказал он.

По информации Минобороны, Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники.

Руснак также добавил, что российские власти усиливают милитаризацию Крыма - количество российских военных на полуострове составляет 24 тыс. человек. Об этом сообщает ВВС Украина.