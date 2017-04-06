Литва готова поддержать позицию Украины и Польши относительно нецелесообразности строительства газопровода "Nord Stream 2"

06.04.2017, 14:48

Литва готова поддержать позицию Польши и Украины относительно нецелесообразности и политической окраски проекта построения второго звена газопровода "Nord Stream 2", который лоббирует российский газовый монополист "Газпром", и приветствует намерение Украины оставаться ключевым транзитером газа в Европу. Об этом сказал глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, премьер-министром Республики Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом.

Встреча состоялась в Киеве в рамках работы Украинско-Балтийского форума глав правительств и Киевского форума по безопасности.

"Мы считаем, что Украине важно продолжать энергетические реформы и обеспечить конкурентность в секторе энергетики. Мы ценим ваш опыт и готовы предложить помощь, в том числе в сфере синхронизации вашей энергосистемы с энергосистемой ЕС, - сказал Саулюс Сквярнялис. - Мы также поддерживаем ваше намерение оставаться транзитной страной. Мы решили поддержать польскую сторону в судебном деле по запуску проекта "Nord Stream 2". Сегодня мы считаем, что Украина должна оставаться основным транзитным путем для российского газа. А взамен мы также ищем новые пути для поставок сжиженного газа из Литвы - через наш терминал".

Саулюс Сквярнялис также добавил, что Литва всегда стояла на позициях признания территориальной целостности Украины и осуждения аннексии Крыма.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.