Гройсман: Работа "Нафтогаза Украины" должна стать примером эффективного управления стратегическим госхолдингом

07.04.2017, 15:03

Работа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" должна стать примером эффективного государственного управления в компании, имеющей стратегическое значение для страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы Форума "Правительство под микроскопом: итоги года работы и вызовы".

"Наблюдательный совет "Нафтогаза" имеет 100-процентную поддержку правительства, но он должен выполнять свои функции развития госхолдинга. Мы приняли решение о разделении компании и сегодня мы это поддерживаем. На примере "Нафтогаза" мы должны показать пример управления госкомпаниями", - сказал глава правительства.

Вместе с тем Владимир Гройсман подчеркнул, что приватизация нестратегических госкомпаний также актуальна, поскольку это единственный путь привлечь в такие предприятия новый менеджмент, новые технологии и инвестиции.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.