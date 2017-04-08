Аваков: Пожар на военном складе в Балаклея - террористическая атака со стороны России

08.04.2017, 10:42

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил 7 апреля во время брифинга в Харькове.

Пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны Украины в городе Балаклея Харьковской области возник ночью 23 марта. Зона чрезвычайной ситуации охватила Балаклею и девять близлежащих населенных пунктов. Окончательно пожар потушили утром 26 марта..

В результате взрывов, как отметил Арсен Аваков, уничтожено практически все в районе чрезвычайной ситуации, поля засеяны осколками и фрагментами снарядов.

По словам главы МВД, Национальная полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям привлекались к расследованию, которое проводит Военная прокуратура, и выводы должны быть сделаны на следующей неделе. "Исходя из тех фактов, которые мы имеем, это была террористическая атака со стороны России", - убежден Арсен Аваков.

Глава МВД также подчеркнул, что территорию чрезвычайной ситуации необходимо в кратчайшие сроки очистить от взрывоопасных предметов, чтобы была возможность проводить весенние сельскохозяйственные работы.

"Наша задача в течение 3-4 дней закончить проверку полей, чтобы там могли работать люди, и не было риска подорваться", - сказал Арсен Аваков.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.