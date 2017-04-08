Полицейские Украины и Молдовы предотвратили заказное убийство экс-чиновника Молдовы

08.04.2017, 10:51

Совместная спецоперация правоохранителей двух стран только что завершилась. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщили на брифинге 7 апреля в Харькове.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в 14 часов состоялась совместная международная операция украинских правоохранителей и МВД Республики Молдова. Операция имела целью предотвратить убийство бывшего вице-премьер-министра Молдовы, самого большого олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.

"Синхронно мы задержали организаторов этого убийства", - отметил Арсен Аваков.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители получили информацию о том, что планируется заказное убийство бывшего чиновника из правительства Молдовы, а ныне - известного бизнесмена.

Сергей Князев отметил, что несколько минут назад завершилась совместная операция полицейских Украины и Молдовы. Она проводилась одновременно в Киеве и Кишиневе.

"Задержаны все участники этой преступной группы - от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения", - отметил Председатель Национальной полиции Украины.

Он добавил, что эта спецоперация проведена украинской полицией во взаимодействии с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой Украины, поскольку ее проведение связано с выполнением международных поручений. Сейчас продолжаются обыски, на которых изымаются другие вещественные доказательства.

"Проводятся следственные действия. К концу этого дня материалы будут направлены для избрания меры пресечения", - отметил Сергей Князев.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подчеркнул слаженность действий украинских и молдавских правоохранителей, а также выразил благодарность за взаимодействие министру внутренних дел Республики Молдова Александру Жиздану. Кроме того, глава МВД Украины отметил профессиональные действия украинских пограничников и полицейских во время проведения этой операции.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.