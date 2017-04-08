На Днепропетровщине группу полицейских уличили в совершении разбойного нападения

08.04.2017, 10:59

Житель Днепропетровской области похитил из собственного дома деньги и драгоценности, оставленные на хранение знакомой, и подался в бега вместе со своим братом. Оперативники полиции беглецов нашли, избили, силой отобрали украденное "сокровище" и присвоили себе. Обстоятельства событий стали известны работникам внутренней безопасности полиции и прокуратуры Харьковской области, в результате чего полицейских задержали.

По оперативной информации, которую получили в Днепропетровском областном управлении полиции, были установлены факты неправомерной деятельности отдельных сотрудников одного из районных отделов полиции.

Выяснилось, что в полицию обратилась жительница одного из сел с заявлением о краже имущества и исчезновения ее мужа. Женщина рассказала, что вернувшись вечером домой обнаружила отсутствие одного миллиона 420 тысяч долларов США, 156 тысяч евро. Кроме того, пропали золотые украшения и драгоценные камни, стоимостью почти 200 тысяч долларов США. Это имущество на хранение оставила ее близкая подруга.

Также заявительница сообщила, что накануне ее 53-летний мужчина сел в собственный автомобиль "ВАЗ Нива" и не вернулся.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (Кража) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Уже установлено, что заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции, узнав информацию о пропаже ценностей, сговорился со своими подчиненными с целью "негласного" розыска украденного "клада". Вскоре оперативники выяснили, что деньги и драгоценности присвоил муж заявительницы и вместе со своим братом убежал.

Злоумышленники установили, что разыскиваемые скрываются в одной из квартир в Павлограде Днепропетровской области.

Четверо заговорщиков группы отправились на указанный адрес. Применяя физическую силу и угрожая огнестрельным оружием, полицейские нашли у мужчин сумки с похищенным добром. Полицейские оставили братьям 50 тысяч долларов США, приказали им немедленно покинуть территорию области, а остальное чужого имущества присвоили себе.

По материалам внутренней безопасности Национальной полиции Украины следственным отделом прокуратуры Харьковской области начато уголовное производство по ч .2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

После собрания достаточного количества доказательств совершения вышеуказанного преступления сотрудниками территориального подразделения полиции, следователями прокуратуры Харьковщины было принято решение об их задержании.

Во время совместных мероприятий работников Днепропетровского управления и бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, Управления уголовного розыска полиции Харьковской области, спецподразделения КОРД в Днепропетровской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области были задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины начальник сектора и старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Днепра.

Также проведено 24 санкционированные обыски в служебных кабинетах участников группы и за их местом проживания. При обысках найдено 12 тысяч евро, 39 тысяч долларов США и 108 тысяч гривен.

В отношении других фигурантов группы проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение относительно их статуса в уголовном производстве, с целью привлечения виновных к ответственности.

Инф. Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.