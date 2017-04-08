Полиция разоблачила благотворительные организации, зарабатывавшие на гуманитарной помощи

08.04.2017, 11:03

Более 200 тонн груза было импортировано в качестве гуманитарной помощи для коммерческих целей. В настоящее время эти организации не имеют права завозить грузы данной категории.

Оперативники территориальных управлений Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что благотворительные организации завозили на территорию государства грузы под видом гуманитарной помощи. Вещи не использовались в благотворительных целях, а реализовывались через субъектов хозяйствования.

Участники махинаций с "гуманитаркой" заранее вносили фиктивные сведения в официальные документы. Благотворительные организации использовали, чтобы избежать уплаты обязательных таможенных платежей и налогов. Кроме того, в этих схемах фигурируют как благотворительные и коммерческие организации, так и религиозные. Согласно действующему законодательству организации, импортирующие груз в виде гуманитарной помощи освобождаются от уплаты обязательных платежей.

Так, на Полтавщине представители благотворительной организации ввезли 136 тонн груза. Согласно официальным документам конечным держателем данной гуманитарной помощи была религиозная организация. Хотя на самом деле окончательная "остановка" - коммерческая структура. В дальнейшем товары гуманитарной помощи появлялись на прилавках магазинов. Во время проведения обысков в офисе и складах благотворительной организации правоохранители изъяли 26 тонн товаров, 5 тысяч евро и 10 тысяч долларов США.

В Волынской области благотворительный фонд получил от иностранных доноров почти 200 тонн гуманитарной помощи. Согласно документам груз должен находиться на складах фонда под таможенным контролем. Во время проведения санкционированных обысков сотрудники Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции обнаружили лишь 28 тонн.

Работники Департамента защиты экономики Нацполиции сообщили профильное министерство о нарушении благотворительными организациями законодательства.

В настоящее время принято решение о временном приостановлении рассмотрения обращений, поступающих от данных благотворительных организации о признании груза гуманитарной помощью, а также прекращения таможенного оформления данных грузов.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.