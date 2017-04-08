Полиция установила личности всех 32 участников инцидента по избиению 15-летней школьницы в Черниговской области

08.04.2017, 11:10

В ходе пресс-конференции начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области полковник полиции Эдуард Алехин рассказал журналистам, что полиция установила личности всех 32 участников инцидента по избиению 15-летней местной школьницы, совершенного ее ровесниками на улице областного центра.

Речь идет не только о лицах, непосредственно били девушку, но и тех, кто снимал это на видео и не прекратил издевательства.

Эдуард Алехин напомнил представителям СМИ, что следственным отделом Черниговского отдела полиции проводится расследование по фактам причинения телесных повреждений 15-летней черниговской школьнице. Видео, выложенное в соцсетях, вызвало большой общественный резонанс как в Чернигове, так и на уровне государства.

Сейчас девочка находится на лечении. Впереди - проведение судебно- медицинской экспертизы и определение степени тяжести нанесенных ей телесных повреждений.

Проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Эдуард Алехин отметил: "Я сторонник того, чтобы принцип неотвратимости наказания был приведен в действие и сработал здесь на сто процентов. Могу гарантировать от себя лично и от подразделений, занимающихся расследованием, что все виновные лица будут привлечены к ответственности. Имею в виду не только непосредственных участников событий, но и должностных лиц, бездействие которых во многом способствовало, как минимум, тому, что произошло в этой ситуации".

Полиция уделит района, где произошел инцидент, усиленное внимание из-за концентрации здесь подростков.

Эдуард Алехин также подчеркнул роль родителей, педагогов и чиновников системы образования в недопущении подобных случаев.

"Суровое наказание виновных станет хорошим уроком для всех остальных и не допустит такой ситуации в будущем, ведь она произошла из-за низкого уровня воспитания, образования и контроля за детьми со стороны всех институций, на кого эти обязанности возложены", - отметил руководитель полиции Черниговщины.

Также главный полицейский области поблагодарил журналистов за привлечение внимания общества к этой проблеме.

Инф. Сектора коммуникации полиции Черниговской области.