В России второй раз за неделю расстреляли полицейских

08.04.2017, 13:45

В Ингушетии убиты двое сотрудников полиции. Инцидент произошел в городе Малгобек, сообщает информированный источник.

"Во время патрулирования по экипажу УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались", - сказал источник.

Инцидент произошел в ночь на сегодня, 8 апреля, возле центрального рынка. Огонь велся с двух сторон из автоматического оружия. В настоящее время район происшествия оцеплен. Проводятся оперативные мероприятия.

Только несколько дней тому назад серия нападений на полицейских произошла в Астрахани. В ночь на 6 апреля злоумышленники напали на росгвардейцев, отобрали у них оружие и скрылись. Двумя днями ранее - в ночь на 4 апреля - группа мужчин расстреляла двух сотрудников полиции, приехавших на оформление дорожно-транспортного происшествия.

Бойцы Росгвардии провели спецоперацию в Астрахани, в результате которой, согласно официальному сообщению, были ликвидированы все четверо подозреваемых в нападениях на полицейских. Об этом сообщает Deutsche Welle.