Правоохранители задержали организатора международного канала торговли людьми

08.04.2017, 17:52

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с представителями ДБЗПТЛ НПУ, Следственного управления НПУ, Госпогранслужбы и под процессуальным руководством Прокуратуры Одесской области разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.

Правонарушитель был задержан в международном аэропорту "Борисполь" при попытке переправы четырех молодых женщин за пределы Украины.

Установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его родины. Зарплата, которую обещал им человек, имела достигать 6 тысяч долларов в месяц.

Как выяснили правоохранители, за каждую из своих жертв организатор получал около 2 тысяч долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Инф. Отдела коммуникации полиции Одесской области.