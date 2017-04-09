В Осло полиция обезвредила взрывное устройство на станции метро

09.04.2017, 12:17

В Осло норвежская полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство, которое находилось у входа на одну из загруженных станций метро.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Взрывчатое устройство было обезврежено, а людей из ближайших к станции метро баров и ресторанов эвакуировали. Инцидент произошел менее чем в двух километрах от правительственных зданий.

В Норвегии были усилены меры безопасности после того, как в соседняя Швеция подверглась теракту в столице, в результате которого погибли четыре человека и получили ранения 15. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.