В Швеции продолжается расследование обстоятельств теракта

09.04.2017, 12:27

Шведская полиция продолжает расследование обстоятельств теракта, совершённого в Стокгольме в пятницу, 7 апреля.

В настоящее время изучается подозрительный предмет, обнаруженный в грузовике, совершившем наезд на пешеходов. Предстоит выяснить, не идёт ли речь о взрывном устройстве.

В полиции также подтвердили, что задержанный по подозрению в совершении теракта - 39-летний гражданин Узбекистана. Следствие считает, что именно он был за рулём угнанного грузовика, и сейчас собирает о нём все данные. Об этом заявил на пресс-конференции глава шведской полиции: "Мы, конечно, в первую очередь стремимся установить, как он попал в страну, где был до этого, какие имел контакты, что можно выяснить через его друзей и так далее".

Король Швеции Карл XVI Густав прервал свою поездку в Бразилию и вернулся на родину, чтобы быть в этот момент со своим народом. Ранее он выразил соболезнования пострадавшим и их близким. Жертвами теракта стали 4 человека, ещё 15 человек получили ранения. В понедельник ровно в полдень в Швеции будет объявлена минута молчания в память погибших. Об этом сообщает EuroNews.