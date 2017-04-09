В Египте в результате взрыва в церкви погибли более 20 человек

09.04.2017, 13:37

В Египте в результате взрыва в одной из церквей погиб, по последним данным, 21 человек, еще около 50 были ранены. По сообщению египетского государственного телевидения, бомба взорвалась в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта к северу от Каира утром в воскресенье, 9 апреля.

Бомба, заложенная предположительно под один из стульев, взорвалась в ходе богослужения по случаю Вербного воскресенья - христианского праздника, посвященного торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

Правоохранительные органы полагают, что взрывное устройство было приведено в действие из-за пределов храма с помощью дистанционного управления.

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд назвал случившееся актом терроризма. "Терроризм вновь нанес удар по Египту, на этот раз - в Вербное воскресенье. Это очередное отвратительное, но неудавшееся покушение на всех египтян", - написал он на своей странице в Twitter.

Это второе нападение на христиан-коптов в Египте за последние полгода. В декабре в результате нападения на Церковь святых Петра и Павла близ Собора святого Марка в Каире погибли 29 человек, еще 47 были ранены.

В Египте проживает около 9 млн христиан. Они составляют примерно 10 процентов населения страны. Египетские христиане-копты часто подвергаются нападениям со стороны исламских радикалов. Об этом сообщает Deutsche Welle.