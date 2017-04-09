СБУ: В Запорожье чиновники присваивали деньги переселенцев

09.04.2017, 14:04

В Запорожье СБУ задержала чиновников райуправления труда и соцзащиты, которые которые подозреваются в присвоении денег переселенцев. Об этом сообщается в Facebook спецслужбы.

Трое сотрудников управления труда и социальной защиты одного из районов Запорожья подозреваются в систематическом присвоении бюджетных денег за счет безосновательно полученных выплат, выделенных государством на поддержку переселенцев.

"Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые, в действительности, не имеют права на их получение. В дальнейшем, по договоренности с руководством одного из банковских учреждений, оформлялись банковские карточки, куда безосновательно зачислялись бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые, впоследствии, переводились в наличные и вывозились к временно оккупированных территорий", - сообщают в СБУ. Таким образом было присвоено 12 млн грн бюджетных средств.

Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов схемы при перевозке на оккупированную территорию более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра. Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля сообщалось, что немецкий государственный банк KfW выделит Украине грань в 25,5 млн евро на строительство социального жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.