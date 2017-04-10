СБУ задержала участника масштабных газовых махинаций времен Януковича

10.04.2017, 16:59

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Оперативники спецслужбы, в частности, установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 млн. грн. По заключениям экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн. грн.

В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске Луганской области, куда он прибыл по личным делам.

Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие. Об этом сообщает УНИАН.