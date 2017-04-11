Гройсман считаем возможным продать ОПЗ уже с новым руководством ФГИУ

11.04.2017, 14:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на быстрое принятие Верховной Радой пакета законов для начала масштабной приватизации и считает возможным эффективную продажу Одесского припортового завода, но уже с новым руководством Фонда государственного имущества. Об этом глав правительства сказал во время пресс-конференции "Год работы правительства".

"Хотел бы, чтобы пакет законов мы приняли еще на этой сессии и могли бы сразу перейти к большой масштабной продаже имущества, которое неэффективно используется государством", - сказал Владимир Гройсман.

Он также прокомментировал заявление главы Фонда Госимущества Игоря Билоуса о желании покинуть свой пост.

"Я приветствую решение Игоря Билоуса", - сказал Владимир Гройсман, подчеркнув, что эффективность его на посту руководителя приватизационного ведомства была недостаточной. И самое большое недовольство вызвали два провала продажи одного из ключевых активов - Одесского припортового завода.

Вместе с тем, комментируя возможность продажи ОПЗ, Владимир Гройсман добавил: "ФГИ должен подготовить ОПЗ к продаже. Мы утверждаем только условия. Я вижу то, что мы можем провести эффективную продажу. Перед новым руководством Фонда такой вопрос встанет", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.