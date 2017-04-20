Гройсман: Правительство готово в ближайшее время предложить Парламенту пакет законопроектов по приватизации

20.04.2017, 13:39

Правительство в ближайшее время готово внести в Парламент пакет законопроектов, который позволит начать масштабную конкурентную приватизацию, что обеспечит новые инвестиции и рост экономики. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "24 канал".

"Мне необходим пакет правильных решений. Мы готовим сейчас с командой Минэкономразвития, командой Секретариата Кабинета Министров, Офиса реформ Премьер-министра законодательство, которое позволит нам делать продажу объектов (государственной собственности) по системе ProZorro, - сказал Владимир Гройсман. - Мы будем в пакете необходимых реформ вносить, в том числе, и изменения в закон о приватизации. Я бы хотел до завершения (шестой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва) внести в Парламент, и даже, чтобы мы смогли что-то и проголосовать".

Он подчеркнул, что в случае принятия решений "2017 год будет прорывным" в смысле начала приватизации. Он добавил, что сегодня в Украине насчитывается 3,5 тыс. предприятий, половина из которых - банкроты, и только 30% - прибыльные, а на остальных - "паразитируют".

"За последние десятилетия неэффективные государственные предприятия нанесли стране 82 млрд грн убытков. Это катастрофа. Их надо просто конкурентно продать. Открытая продажа неэффективно используемых государством предприятий, но стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности. Сотнями возможно управлять, тысячами - нереально", - отметил Владимир Гройсман.

Глава Правительства также считает необходимым нанимать советников - известных в мире специалистов, которые обеспечат подготовку объекта к приватизации таким образом, чтобы государство могло получить максимальный доход.

"Зачем необходима эта продажа? Это новые инвестиции в экономику, это новые рабочие места, это конкурентный украинский продукт. Это то, что мне нужно. Это экономический рост. Это полная модернизация страны, это обновление страны, это капитальный ремонт страны, это пенсии украинским пенсионерам и зарплаты украинских граждан", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.