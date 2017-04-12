В Харьковской области разоблачены преступные группировки, которые обеспечивали контрабандные схемы на границе с Россией

12.04.2017, 13:41

В Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с Национальной полицией и Государственной фискальной службой провели специальную операцию по разоблачению мощных контрабандных каналов через государственную границу Украины. Их функционирование обеспечивали две преступные группировки, в которые входили 10 граждан России и Украины. Противоправные элементы специализировалась на незаконном перемещении различных товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах.

Разоблачить контрабандные схемы удалось благодаря эффективным действиям сотрудников оперативно-розыскных подразделений пограничного ведомства. Чтобы реализовать все мероприятия, оперативные действия проводились длительное время.

Было установлено, что преступные группировки способствовали физическим и юридическим лицам, которые намеревались доставить товар покупателю на территорию России. Товары направляли на адрес одного из почтовых отделений Харькова, а оттуда члены группировки обеспечивали их незаконное перемещение через государственную границу. При этом использовались возможности контрабандистов, как с украинской, так и с российской стороны. Далее товар доставлялся в логистические компании на территории России и затем к заказчику. Схема действовала и в обратном направлении.

Для конспирации, маршрут кроме отправителя и заказчика, был известен лишь небольшому кругу людей.

Преступная группа имела четко отлаженную систему тарифов и даже компенсировала стоимость в случае потери товара. С каждого 1 м3 товаров, а это 250 кг, перемещенных через границу товаров, организатор получал 25 тысяч гривен. Часть прибыли отдавалось пособникам.

VIP-заказчиками услуг преступников, попавших в поле зрения оперативных подразделений, выступали преимущественно подпольные производители одежды и обуви, ориентированные преимущественно на российский рынок. Сейчас правомерность их деятельности выясняют компетентные структуры.

В течение последних недель пограничниками совместно с полицией и фискальной службой проведена активная, завершающая фаза мероприятий, направленных на физическое задержание членов преступных группировок и дискредитации контрабандных схем.

Стартом для ликвидации указанных каналов стало задержание в середине марта в пункте пропуска "Гоптовка" гражданки Украины, которая входила в преступную среду. Тогда среди багажа, с применением оборудования для бесконтактного досмотра, в четырех единицах новой обуви были обнаружены вложенные в подошвы 10 ампул и 128 таблеток, с содержанием сильнодействующих веществ.

Сразу после задержания, на основании полученных санкций, были проведены более десяти обысков в Харьковской области и Харькове. В частности, в складских помещениях, цехах, перевалочных базах, где хранились контрабандные товары участников преступной группировки, а также в местах их проживания, расположение транспорта и на других объектах обеспечения функционирования выявленных каналов.

Всего обнаружено и изъято различных товаров на сумму свыше 8 млн. гривен, иностранную валюту, банковские карточки, анаболические препараты, предметы запрещены к перемещению через границу и 6 единиц транспортных средств.

На складах, которыми пользовались участники организованной преступной группы также обнаружено оборудование для упаковки, черновые записи бухгалтерии, товары народного потребления общим объемом около 70 кубических метров, которые готовились к перемещению. Все товары должны были переправлять с помощью многочисленных пособников, как через пункты пропуска под видом личных вещей так и через "зеленую" границу с использованием транспортных средств высокой проходимости.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" УК Украины. Кроме того, в ЕГРДР внесены сообщение по ч. 2 ст. 201 УК Украины "Контрабанда". Дальнейшие следственные действия продолжаются.

Инф. пресс-службы АГПС Украины.