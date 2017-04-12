Правительство планирует 26 апреля рассмотреть Стратегию развития украинских шахт

12.04.2017, 13:54

Правительство планирует на своем заседании 26 апреля рассмотреть Стратегию развития украинских шахт, которая должна стать фундаментальным документом правительственного видения дальнейшей работы всей угольной отрасли. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства сегодня, 12 апреля.

"Очень прошу ускорить работу по формированию такой Стратегии. Сейчас примем решение: 26 апреля на правительстве должны рассмотреть Стратегию. Это должна быть фундаментальная работа и Дорожная карта, что надо сделать в этой сфере, в том числе в этом году. Мы выделили 1,8 млрд. грн. Мы должны определиться, как управлять этими ресурсами", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в Стратегии необходимо ответить на ряд вопросов, в том числе относительно условий труда шахтеров, формирования себестоимости угля, ситуации вокруг проблемных шахт. "Хотел бы получить системный документ", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.