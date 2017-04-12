Число жертв теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек

12.04.2017, 13:56

В Петербурге скончался пострадавший при взрыве, произошедшем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Таким образом, общее число погибших в результате теракта увеличилось до 15 человек.

Погибший был пациентом клиники Военно-Медицинской академии.

Днем третьего апреля, во время визита в Петербург президента Владимира Путина, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

Многие из пострадавших находятся в больницах города. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии. Об этом сообщает ВВС.

 

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