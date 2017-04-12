Гройсман требует привлечь к уголовной ответственности виновных во взрыве на шахте "Степная"

12.04.2017, 16:00

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует привлечь к уголовной ответственности руководящих лиц, чья халатность и нарушения привели к взрыву на шахте "Степная" во Львовской области 2 марта. Об этом он заявил во время рассмотрения Отчета о результатах расследования обстоятельств и причин аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на заседании Кабинета Министров Украины.

"Я бы просил Арсена Борисовича Авакова (министра внутренних дел Украины) очень жестко поставить этот вопрос на контроль, чтобы мы довели до логического завершения и каждый (виновный) понес за это ответственность. Это должно быть для всех серьезным сигналом, что пренебрегать безопасностью людей никто никому не давал права, с одной стороны. С другой стороны, необходимо усиливать государственный контроль в этой сфере", - подчеркнул премьер-министр.

"Прошу довести это дело до логического завершения - до привлечения к уголовной ответственности этих горе-руководителей. Поувольнять немедленно их всех оттуда. Проведите системную работу по каждой государственной шахте, разъясните им, что они не понимают, что они делают?" - подчеркнул он.

По результатам работы Государственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, которые представил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, выяснились факты отсутствия разрешительной документации на шахте, недостаточного проветривания, превышения содержания метана и несрабатывания систем оповещения и отключения энергообеспечения шахты, что и вызвало взрыв.

Комментируя эти выводы, глава правительства отметил: "Руководство шахты же понимало, что они делают. Если завышенное содержание метана, если неправильно работают системы, которые должны предупреждать людей, и все остальное, надо квалифицировать это очень жестко. На самом деле должны понести наказание. Сколько было у нас таких случаев, таких жертв - и что? Поработали, поговорили и забыли. А здесь важно не забыть".

В ходе заседания правительство утвердило выводы Госкомиссии и направило их в правоохранительные органы. Вопрос находится на личном контроле главы правительства.

Кроме того, под контроль поставлена и другая сфера, а именно: эффективность работы руководителей государственных шахт. "Здесь надо сказать о том, а кого мы держим на работе - руководителей государственных шахт, управлений - чем они занимаются каждый день? Торгуют углем и рассказывают мне, что они не могут оптимизировать свои расходы? Они шахтеров за людей не считают", - сказал глава правительства и подчеркнул ответственность Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и лично министра по этому вопросу.

В этом контексте Владимир Гройсман напомнил свое требование представить системный ответ относительно обеспечения безопасности украинских шахтеров, а также выделение 200 млн грн на индивидуальные средства защиты для горняков. Эти аспекты, подчеркнул премьер-министр, должны быть освещены в Стратегии развития украинских шахт, которая запланирована к презентации на заседании правительства 26 апреля.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.