Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам в Дортмунде

12.04.2017, 17:00

Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, перевозившим игроков футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде. По данным властей, у подозреваемого есть связи с исламистами.

Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла.

Власти пока рассматривают нападение как теракт, поэтому этим делом занялась федеральная прокуратура. Однако сообщается, что точные мотивы нападения пока не установлены.

"Двое подозреваемых, связанных с исламистами, находятся в центре нашего расследования. Мы обыскали их квартиры, один из них был задержан", - рассказала представитель прокуратуры.

По ее словам, три письма с одинаковым текстом были обнаружены возле места взрыва, в них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой "Исламское государство". "Среди прочего они требовали отзыва (немецких) самолетов "Торнадо" из Сирии и, я цитирую, закрытия авиабазы Рамштайн", - добавила представитель прокуратуры. Подлинность писем пока не установлена.

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете - в нем ответственность за нападение брали левые экстремистские группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.

Три взрыва прогремели рядом с автобусом с игроками футбольного клуба "Боруссия", направлявшегося к стадиону. Защитник клуба и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.

Глава полиции Дортмунда заявил, что это было спланированное нападение на команду. Об этом сообщает ВВС.