13.04.2017, 13:39

Верховная Рада приняла Закон "О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий".

Документом предусмотрено приостановить исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений, а также дела о банкротстве государственных угольных предприятий на период до 1 января 2019 года, кроме решений о выплате заработной платы, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, и решений о взыскании задолженности в фонды общеобязательного социального страхования и Пенсионного Фонда Украины.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №6212.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.