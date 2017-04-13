Гройсман: Обсуждение и утверждение пакета законопроектов по реформам может состояться еще на этой сессии парламента

13.04.2017, 16:58

Реализация пакета реформ, который предложил Кабинет Министров в рамках Среднесрочного плана действий, позволит этот и последующие годы прожить в условиях стабильной экономической ситуации, умеренной инфляции и прогнозируемого курса национальной валюты. Об этом в ходе общения с журналистами в Кропивницком сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что пакет реформ уже озвучен и учитывает пять ключевых направлений - пенсионную реформу, реформу земельных отношений, приватизацию, реформы в образовании и здравоохранении. Вместе с тем успешная реализация этих планов в значительной степени зависит от Верховной Рады, которая должна законодательно утвердить правительственные наработки. И в этом контексте Владимир Гройсман добавил, что обсуждение и утверждение пакета правительственных законопроектов может состояться еще в течение этой сессии работы парламента, а, к примеру, вопросы приватизации, пенсионной и земельной реформы можно обсудить уже в мае.

"Мы можем реализовать ряд конкретных решений. Мы можем провести пенсионную реформу. Поддержанный законопроект о пенсионной реформе даст возможность повысить 9 млн. пенсионеров пенсии. Более 5 млн. - повысить пенсии от 200 до 1000 грн. И это не какая-то подачка, которую однократно делали Тимошенко или Янукович. Это честная система в интересах пенсионеров. Вторая позиция - рынок земли в интересах граждан. Речь идет о том, чтобы дать гражданам, которые имеют свой пай, друг другу его продать и консолидировать в одних руках максимум 200 гектаров. Что это означает? Это означает, что в Украине появится настоящий фермерский класс. И нам это необходимо... А это новые рабочие места и налоги в местные бюджеты, - сказал глава правительства. - Третья позиция: продать государственные компании, которых сегодня более 3,5 тыс. Их надо публично продать, чтобы туда пришли эффективные собственники. Из этих предприятий сделают хорошие компании, создадут новые рабочие места, новую продукцию... Это базовые законы, которые мы можем принимать. Мы в мае начнем дискуссию с украинским парламентом. Будем надеяться на то, что сможем консолидировать необходимое количество голосов".

Владимир Гройсман подчеркнул, что решения в правительстве есть. Их надо обсуждать и принимать. "Принятие этих решений даст возможность развивать экономику, сделать экономический рост стабильным, уменьшить дефицит бюджета Пенсионного фонда, повысить социальные стандарты. 2017, 2018 - 2020 годы будут стабильными, будет умеренная инфляция, стабильный курс валют, а экономика будет расти", - заверил глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.