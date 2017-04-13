13.04.2017, 15:00

Верховная Рада приняла Закон "О рынке электрической энергии Украины".

Этот закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электрической энергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей, поставкой электрической энергии для обеспечения надежного и безопасного снабжения электрической энергии потребителям с учетом интересов потребителей, развития рыночных отношений, минимизации затрат на поставку электрической энергии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №4493.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.