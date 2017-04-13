В Днепре обстреляли здание детской клинической больницы

13.04.2017, 15:48
В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание детской клинической больницы, сообщает сайт 112.ua.
"Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", - рассказал главврач больницы Владимир Ивашина.
По его словам, пострадали окна в палате No6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.
Как отметили в ГУ Нацполиции области, сейчас сообщение об обстреле здания детской клинической больницы проверяется, на месте работает оперативная группа. Об этом сообщает УНИАН.