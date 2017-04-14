В Киевской области полиция задержала гражданина РФ с оружием и взрывчаткой

14.04.2017, 10:36

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. Правоохранители также изъяли у задержанного тротиловую шашку, начиненную металлическими винтами, отмычки и наркотики. Злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины.

Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33- летнего россиянина. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку нашпигованную винтами, отмычки и наркотики.

"Гость" задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цель приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие пособников и заказчиков.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.